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Наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A

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Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 1
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 2
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 3
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 4
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 5
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 6
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 7
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 8
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 9
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 10
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 11
Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 1
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 2
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 3
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 4
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 5
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 6
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 7
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 8
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 9
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 10
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 11
  • Беспроводные наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A A3454 195951039275 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751977
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, чехол Smart Case, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, г.
990

Описание товара Наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A

Полноразмерные наушники в элегантном сияющем цвете «сияющая звезда» гармонично сочетают премиальную эстетику и фирменный комфорт. Широкое сетчатое оголовье и мягкие амбушюры из акустической ткани обеспечивают идеальную посадку, снижая давление на голову при долгом ношении. Модель предлагает чистое и глубокое звучание, изолируя вас от внешнего шума. Это стильный аксессуар для ценителей безупречного дизайна Apple, который подчеркнет индивидуальность и подарит комфорт на протяжении всего дня.

Отзывы о товаре Наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, чехол Smart Case, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Полноразмерные наушники в элегантном сияющем цвете «сияющая звезда» гармонично сочетают премиальную эстетику и фирменный комфорт. Широкое сетчатое оголовье и мягкие амбушюры из акустической ткани обеспечивают идеальную посадку, снижая давление на голову при долгом ношении. Модель предлагает чистое и глубокое звучание, изолируя вас от внешнего шума. Это стильный аксессуар для ценителей безупречного дизайна Apple, который подчеркнет индивидуальность и подарит комфорт на протяжении всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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