Наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751977
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, чехол Smart Case, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, г.
990
Описание товара Наушники Apple AirPods Max 2 Starlight MHWL4ZA/A
Полноразмерные наушники в элегантном сияющем цвете «сияющая звезда» гармонично сочетают премиальную эстетику и фирменный комфорт. Широкое сетчатое оголовье и мягкие амбушюры из акустической ткани обеспечивают идеальную посадку, снижая давление на голову при долгом ношении. Модель предлагает чистое и глубокое звучание, изолируя вас от внешнего шума. Это стильный аксессуар для ценителей безупречного дизайна Apple, который подчеркнет индивидуальность и подарит комфорт на протяжении всего дня.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, чехол Smart Case, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
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Страна производитель
Китай
Полноразмерные наушники в элегантном сияющем цвете «сияющая звезда» гармонично сочетают премиальную эстетику и фирменный комфорт. Широкое сетчатое оголовье и мягкие амбушюры из акустической ткани обеспечивают идеальную посадку, снижая давление на голову при долгом ношении. Модель предлагает чистое и глубокое звучание, изолируя вас от внешнего шума. Это стильный аксессуар для ценителей безупречного дизайна Apple, который подчеркнет индивидуальность и подарит комфорт на протяжении всего дня.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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