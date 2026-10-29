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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 790 руб. 
Начислим 1197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)
74 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
2

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)

Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X PLUS (GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN) - по цене 74790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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