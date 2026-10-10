Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 100 руб.
В наличии
Код товара: 751921
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
44 100 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.08
Описание товара Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)
Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)
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Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта PCI-E Palit RTX3060 12GB INFINITY2 OC GDDR6 192b, HDMI DPx3 (NE63060U19K9-PG190L) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 44100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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