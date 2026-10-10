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Закрытый корпус для сабвуфера СКИЛ К.16, 25 л, для динамика 10 дюймов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Закрытый корпус для сабвуфера СКИЛ К.16, 25 л, для динамика 10 дюймов

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
В наличии
Код товара: 751855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Закрытый корпус для сабвуфера СКИЛ К.16, 25 л, для динамика 10 дюймов
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СКИЛ
Вес, г.
5

Описание товара Закрытый корпус для сабвуфера СКИЛ К.16, 25 л, для динамика 10 дюймов

Закрытый корпус для сабвуфера СКИЛ К.16, 25 л, для динамика 10 дюймов

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Характеристики
Бренд
СКИЛ
Описание
Закрытый корпус для сабвуфера СКИЛ К.16, 25 л, для динамика 10 дюймов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Закрытый корпус для сабвуфера СКИЛ К.16, 25 л, для динамика 10 дюймов – стоимость товара 1210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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