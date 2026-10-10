Уцененный товар Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) хорошее состояние , 751799
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%9 580 руб. 10 640 руб.
В наличии
Код товара: 751799
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 580 руб. -10%
10 640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х57х32
Вес, кг.
10.3
Описание товара Уцененный товар Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, корпус , крепеж Причина уценки : повреждена коробка , потертости на корпусе , сломана одна ножка
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Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, корпус , крепеж Причина уценки : повреждена коробка , потертости на корпусе , сломана одна ножка
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Уцененный товар Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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