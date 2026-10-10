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Уцененный товар Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 751799
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Уцененный товар Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) хорошее состояние , 751799

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
9 580 руб.  10 640 руб. 
В наличии
Код товара: 751799
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) хорошее состояние
9 580 руб. -10%
10 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
58х57х32
Вес, кг.
10.3

Описание товара Уцененный товар Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, корпус , крепеж Причина уценки : повреждена коробка , потертости на корпусе , сломана одна ножка

Отзывы о товаре Уцененный товар Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, корпус , крепеж Причина уценки : повреждена коробка , потертости на корпусе , сломана одна ножка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW (306-7G18P21-809) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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