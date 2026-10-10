Уцененный товар Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние, 751798
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 000 руб.
В наличии
Код товара: 751798
|
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
110 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.72
Описание товара Уцененный товар Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние
Причина уценки: замена экрана Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, ноутбук, зу, кабель, документация
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Причина уценки: замена экрана Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, ноутбук, зу, кабель, документация
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Уцененный товар Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 110000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHI3KZ893SD) хорошее состояние