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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1Tb (SM-F976BZVNCAU) Violet Shadow
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1 ТБ, фиолетовый (SM-F976BZVNCAU)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики!
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?**
* **Уникальный складной дизайн:** удобный и стильный — идеальный выбор для тех, кто ценит современные технологии и элегантность.
* **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность и комфорт при использовании.
* **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy обеспечивает высокую производительность и быстродействие.
* **Вместительная память:** 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео.
* **Тройная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях.
* **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и удобно — без лишних проводов.
* **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться лёгких брызг и пыли.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными и подключения устройств;
* проводной интерфейс USB Type-C;
* операционная система Android 17;
* ёмкий аккумулятор на 5000 мАч.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — это смартфон будущего уже сегодня!
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1 ТБ, фиолетовый (SM-F976BZVNCAU)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики!
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?**
* **Уникальный складной дизайн:** удобный и стильный — идеальный выбор для тех, кто ценит современные технологии и элегантность.
* **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность и комфорт при использовании.
* **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy обеспечивает высокую производительность и быстродействие.
* **Вместительная память:** 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео.
* **Тройная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях.
* **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и удобно — без лишних проводов.
* **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться лёгких брызг и пыли.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными и подключения устройств;
* проводной интерфейс USB Type-C;
* операционная система Android 17;
* ёмкий аккумулятор на 5000 мАч.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — это смартфон будущего уже сегодня!
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1Tb (SM-F976BZVNCAU) Violet Shadow - этот товар вы можете купить по цене 220950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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