Top.Mail.Ru
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
211 340 руб. 
Начислим 3382 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU
211 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
200+50+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU

**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1 ТБ, фиолетовый (SM-F976BZVNCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?** * **Уникальный складной дизайн:** удобный и стильный — идеальный выбор для тех, кто ценит современные технологии и элегантность. * **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность и комфорт при использовании. * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy обеспечивает высокую производительность и быстродействие. * **Вместительная память:** 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Тройная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и удобно — без лишних проводов. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться лёгких брызг и пыли. **Дополнительные преимущества:** * поддержка NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными и подключения устройств; * проводной интерфейс USB Type-C; * операционная система Android 17; * ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — это смартфон будущего уже сегодня!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
200+50+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1 ТБ, фиолетовый (SM-F976BZVNCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?** * **Уникальный складной дизайн:** удобный и стильный — идеальный выбор для тех, кто ценит современные технологии и элегантность. * **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность и комфорт при использовании. * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy обеспечивает высокую производительность и быстродействие. * **Вместительная память:** 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Тройная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и удобно — без лишних проводов. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться лёгких брызг и пыли. **Дополнительные преимущества:** * поддержка NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными и подключения устройств; * проводной интерфейс USB Type-C; * операционная система Android 17; * ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — это смартфон будущего уже сегодня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Violet Shadow CAU - по цене 211340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...