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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1Tb (SM-F976BZKNCAU) Graphite купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1Tb (SM-F976BZKNCAU) Graphite

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB Graphite CAU - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
211 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751795
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
графитовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
200+50+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1Tb (SM-F976BZKNCAU) Graphite

**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16+1TB (SM-F976BZKNCAU), чёрный** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?** * **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно использовать смартфон в разных режимах. * **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Высокая производительность:** процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 16 ГБ оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Вместительная память:** 1 ТБ встроенной памяти позволит хранить все ваши файлы, приложения и медиа без необходимости использовать облачные сервисы. * **Продвинутые фотовозможности:** три тыловые камеры помогут создавать потрясающие снимки и видео. **Дополнительные преимущества:** * частота обновления экрана 120 Гц для более плавного отображения динамичного контента; * поддержка беспроводной и быстрой зарядки; * класс пылевлагозащиты IP48; * NFC и Bluetooth 6.0 для удобного подключения периферийных устройств и осуществления бесконтактных платежей; * современный интерфейс USB Type-C; * операционная система Android 17. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1Tb (SM-F976BZKNCAU) Graphite




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
графитовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
200+50+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16+1TB (SM-F976BZKNCAU), чёрный** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?** * **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно использовать смартфон в разных режимах. * **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Высокая производительность:** процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 16 ГБ оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Вместительная память:** 1 ТБ встроенной памяти позволит хранить все ваши файлы, приложения и медиа без необходимости использовать облачные сервисы. * **Продвинутые фотовозможности:** три тыловые камеры помогут создавать потрясающие снимки и видео. **Дополнительные преимущества:** * частота обновления экрана 120 Гц для более плавного отображения динамичного контента; * поддержка беспроводной и быстрой зарядки; * класс пылевлагозащиты IP48; * NFC и Bluetooth 6.0 для удобного подключения периферийных устройств и осуществления бесконтактных платежей; * современный интерфейс USB Type-C; * операционная система Android 17. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года!
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