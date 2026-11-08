Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
16
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
211 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751795
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1Tb (SM-F976BZKNCAU) Graphite
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16+1TB (SM-F976BZKNCAU), чёрный**
Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики.
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?**
* **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно использовать смартфон в разных режимах.
* **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение.
* **Высокая производительность:** процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 16 ГБ оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже при многозадачности.
* **Вместительная память:** 1 ТБ встроенной памяти позволит хранить все ваши файлы, приложения и медиа без необходимости использовать облачные сервисы.
* **Продвинутые фотовозможности:** три тыловые камеры помогут создавать потрясающие снимки и видео.
**Дополнительные преимущества:**
* частота обновления экрана 120 Гц для более плавного отображения динамичного контента;
* поддержка беспроводной и быстрой зарядки;
* класс пылевлагозащиты IP48;
* NFC и Bluetooth 6.0 для удобного подключения периферийных устройств и осуществления бесконтактных платежей;
* современный интерфейс USB Type-C;
* операционная система Android 17.
Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года!
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16+1TB (SM-F976BZKNCAU), чёрный**
Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики.
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?**
* **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно использовать смартфон в разных режимах.
* **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение.
* **Высокая производительность:** процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 16 ГБ оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже при многозадачности.
* **Вместительная память:** 1 ТБ встроенной памяти позволит хранить все ваши файлы, приложения и медиа без необходимости использовать облачные сервисы.
* **Продвинутые фотовозможности:** три тыловые камеры помогут создавать потрясающие снимки и видео.
**Дополнительные преимущества:**
* частота обновления экрана 120 Гц для более плавного отображения динамичного контента;
* поддержка беспроводной и быстрой зарядки;
* класс пылевлагозащиты IP48;
* NFC и Bluetooth 6.0 для удобного подключения периферийных устройств и осуществления бесконтактных платежей;
* современный интерфейс USB Type-C;
* операционная система Android 17.
Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года!
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 16/1Tb (SM-F976BZKNCAU) Graphite - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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