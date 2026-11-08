Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2504x2256
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/512Gb (SM-F976BZVCCAU) Violet Shadow
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12+512Gb (SM-F976BZVCCAU), фиолетовый**
Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики.
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?**
* **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно пользоваться устройством в разных режимах.
* **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность динамичных сцен и игр.
* **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy обеспечивает высокую производительность и быстродействие.
* **Достаточно места для всех ваших данных:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео.
* **Качественная съёмка:** три тыловые камеры помогут создавать потрясающие снимки и видео.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка беспроводной и быстрой зарядки;
* ёмкий аккумулятор на 5000 мАч;
* защита от пыли и влаги (класс IP48);
* удобный сканер отпечатков пальцев;
* возможность использовать NFC и Bluetooth 6.0 для быстрого обмена данными;
* современный интерфейс USB Type-C;
* операционная система Android 17.
Стильный фиолетовый корпус из стекла подчеркнёт ваш неповторимый образ. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — выбор тех, кто ценит передовые технологии и безупречный дизайн. Релиз модели — 2026 год.
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12+512Gb (SM-F976BZVCCAU), фиолетовый**
Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики.
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?**
* **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно пользоваться устройством в разных режимах.
* **Большой экран:** диагональ 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X обеспечивает яркое и чёткое изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность динамичных сцен и игр.
* **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy обеспечивает высокую производительность и быстродействие.
* **Достаточно места для всех ваших данных:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео.
* **Качественная съёмка:** три тыловые камеры помогут создавать потрясающие снимки и видео.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка беспроводной и быстрой зарядки;
* ёмкий аккумулятор на 5000 мАч;
* защита от пыли и влаги (класс IP48);
* удобный сканер отпечатков пальцев;
* возможность использовать NFC и Bluetooth 6.0 для быстрого обмена данными;
* современный интерфейс USB Type-C;
* операционная система Android 17.
Стильный фиолетовый корпус из стекла подчеркнёт ваш неповторимый образ. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — выбор тех, кто ценит передовые технологии и безупречный дизайн. Релиз модели — 2026 год.
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/512Gb (SM-F976BZVCCAU) Violet Shadow - купить по цене 178950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/512Gb (SM-F976BZVCCAU) Violet Shadow