Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/256Gb (SM-F976BZKBCAU) Graphite
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/256Gb (SM-F976BZKBCAU) Graphite
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12+256Gb, чёрный (SM-F976BZKBCAU)** Познакомьтесь с будущим уже сегодня — смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra поразит вас своими возможностями! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra?** * **Большой и яркий экран:** диагональ 8 дюймов, разрешение 2504 x 2256 пикселей и технология Dynamic AMOLED 2X обеспечивают потрясающее качество изображения. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает анимации и переходы максимально плавными. * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy гарантирует высокую производительность и быструю работу приложений. * **Достаточно места для всего:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно носить смартфон с собой и использовать его в разных режимах. * **Отличная фотосъёмка:** три тыловые камеры помогут создавать яркие и чёткие снимки. **Дополнительные преимущества:** * поддержка беспроводной и быстрой зарядки; * ёмкий аккумулятор на 5000 мАч; * защита от пыли и влаги (класс IP48); * современные стандарты связи и передачи данных (Bluetooth 6.0, WiFi 802.11be, NFC); * сканер отпечатков пальцев для безопасности; * проводной интерфейс USB Type-C. Операционная система Android 17 открывает доступ к последним обновлениям и функциям. Выберите Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — выберите будущее уже сегодня!
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