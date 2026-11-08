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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512Gb (SM-F971BZWCCAU) Cream купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512Gb (SM-F971BZWCCAU) Cream

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
7.6
Разрешение экрана
2448x1848
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
152 710 руб. 
Начислим 2444 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512Gb (SM-F971BZWCCAU) Cream
152 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8
Цвет
бежевый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
7.6
Разрешение экрана
2448x1848
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512Gb (SM-F971BZWCCAU) Cream

**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12+512Gb белый (SM-F971BZWCCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8?** * **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно пользоваться устройством в разных режимах. * **Большой и яркий экран:** диагональ 7,6 дюйма и разрешение 2448 x 1848 пикселей обеспечивают потрясающее качество изображения благодаря технологии Dynamic AMOLED 2X. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает анимацию и переходы максимально плавными. * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy гарантирует высокую производительность и быструю работу приложений. * **Достаточно места для всех ваших данных:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Современные стандарты связи и безопасности:** поддержка Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi 802.11be, а также сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и удобно — с поддержкой обоих типов зарядки. **Дополнительные преимущества:** * класс пылевлагозащиты IP48 — надёжная защита от пыли и влаги; * ёмкий аккумулятор на 4800 мАч — долгое время работы без подзарядки; * операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления; * два тыловых камеры — для качественных фото и видео. Samsung Galaxy Z Fold 8 — это смартфон будущего уже сегодня!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512Gb (SM-F971BZWCCAU) Cream




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 8
Цвет
бежевый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
7.6
Разрешение экрана
2448x1848
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Частота процессора, МГц
4740
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12+512Gb белый (SM-F971BZWCCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy Z Fold 8 — смартфоном, который сочетает в себе инновационный дизайн и впечатляющие технические характеристики! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Fold 8?** * **Складной дизайн:** уникальный тип корпуса позволяет удобно пользоваться устройством в разных режимах. * **Большой и яркий экран:** диагональ 7,6 дюйма и разрешение 2448 x 1848 пикселей обеспечивают потрясающее качество изображения благодаря технологии Dynamic AMOLED 2X. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц делает анимацию и переходы максимально плавными. * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy гарантирует высокую производительность и быструю работу приложений. * **Достаточно места для всех ваших данных:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Современные стандарты связи и безопасности:** поддержка Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi 802.11be, а также сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и удобно — с поддержкой обоих типов зарядки. **Дополнительные преимущества:** * класс пылевлагозащиты IP48 — надёжная защита от пыли и влаги; * ёмкий аккумулятор на 4800 мАч — долгое время работы без подзарядки; * операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления; * два тыловых камеры — для качественных фото и видео. Samsung Galaxy Z Fold 8 — это смартфон будущего уже сегодня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512Gb (SM-F971BZWCCAU) Cream - купить по цене 152710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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