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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BLIHCAU) Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BLIHCAU) Pink

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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 8
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Pink CAU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 190 руб. 
Начислим 1748 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BLIHCAU) Pink
109 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 8
Цвет
розовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BLIHCAU) Pink

**Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 12+512Gb, розовый (SM-F776BLIHCAU)** Откройте для себя будущее с Samsung Galaxy Z Flip8 — стильным и мощным складным смартфоном в розовом цвете! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Flip8?** * **Впечатляющий дисплей:** Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520 x 1080 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам яркие и чёткие изображения. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 2600 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео. * **Качественные снимки:** две тыловые камеры помогут создавать потрясающие фотографии и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и без проводов — удобно и современно! * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * современный интерфейс USB Type-C; * поддержка последнего стандарта Wi-Fi (802.11be) и Bluetooth 5.4; * операционная система Android 17. Samsung Galaxy Z Flip8 — это сочетание инновационного дизайна, высокой производительности и передовых технологий. Выберите стиль и мощь с Samsung!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BLIHCAU) Pink




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 8
Цвет
розовый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 12+512Gb, розовый (SM-F776BLIHCAU)** Откройте для себя будущее с Samsung Galaxy Z Flip8 — стильным и мощным складным смартфоном в розовом цвете! **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Flip8?** * **Впечатляющий дисплей:** Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520 x 1080 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам яркие и чёткие изображения. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 2600 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео. * **Качественные снимки:** две тыловые камеры помогут создавать потрясающие фотографии и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и без проводов — удобно и современно! * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * современный интерфейс USB Type-C; * поддержка последнего стандарта Wi-Fi (802.11be) и Bluetooth 5.4; * операционная система Android 17. Samsung Galaxy Z Flip8 — это сочетание инновационного дизайна, высокой производительности и передовых технологий. Выберите стиль и мощь с Samsung!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BLIHCAU) Pink - купить по цене 109190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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