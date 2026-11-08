Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZKHCAU) Graphite
**Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 12+512Gb, тёмно-серый (SM-F776BZKHCAU)** Откройте для себя будущее с Samsung Galaxy Z Flip8 — стильным и мощным складным смартфоном, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Flip8?** * **Впечатляющий дисплей:** Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520 x 1080 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам яркие и реалистичные изображения. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность и чёткость динамичных сцен. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 2600 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ даст возможность хранить множество приложений, фото и видео без необходимости использовать облачные сервисы. * **Современные технологии связи и безопасности:** Bluetooth 5.4, NFC, поддержка Wi-Fi 802.11be, сканер отпечатков пальцев — всё для вашего удобства и безопасности. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и без проводов — удобно в любых условиях. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * стильный тёмно-серый корпус из стекла; * компактный складной дизайн; * ёмкость аккумулятора 4300 мАч — долго работает без подзарядки; * операционная система Android 17 — все новейшие функции и обновления; * две тыловые камеры для качественных фото и видео. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года — Samsung Galaxy Z Flip8!
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Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С GPS, С Type-C, Для пожилых людей, 512 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой
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