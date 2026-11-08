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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZWHCAU) Cream купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZWHCAU) Cream

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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 8
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/512GB Cream CAU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 190 руб. 
Начислим 1748 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZWHCAU) Cream
109 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 8
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZWHCAU) Cream

**Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 12+512Gb, светло-бежевый (SM-F776BZWHCAU)** Откройте для себя будущее с Samsung Galaxy Z Flip8 — стильным и мощным складным смартфоном, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Flip8?** * **Впечатляющий дисплей:** Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520 x 1080 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам яркие и чёткие изображения. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 2600 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео. * **Качественная съёмка:** две тыловые камеры помогут создавать потрясающие снимки и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и без проводов — удобно и современно. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * операционная система Android 17; * поддержка Wi-Fi 802.11be и Bluetooth 5.4; * проводной интерфейс USB Type-C; * ёмкий аккумулятор на 4300 мАч. Стильный светло-бежевый корпус из стекла и складной тип корпуса делают Samsung Galaxy Z Flip8 не только мощным, но и привлекательным устройством. Год релиза — 2026. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZWHCAU) Cream




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 8
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 12+512Gb, светло-бежевый (SM-F776BZWHCAU)** Откройте для себя будущее с Samsung Galaxy Z Flip8 — стильным и мощным складным смартфоном, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Z Flip8?** * **Впечатляющий дисплей:** Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520 x 1080 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам яркие и чёткие изображения. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Высокая производительность:** процессор Samsung Exynos 2600 и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео. * **Качественная съёмка:** две тыловые камеры помогут создавать потрясающие снимки и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. * **Быстрая и беспроводная зарядка:** заряжайте устройство быстро и без проводов — удобно и современно. * **Защита от пыли и влаги:** класс пылевлагозащиты IP48 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * операционная система Android 17; * поддержка Wi-Fi 802.11be и Bluetooth 5.4; * проводной интерфейс USB Type-C; * ёмкий аккумулятор на 4300 мАч. Стильный светло-бежевый корпус из стекла и складной тип корпуса делают Samsung Galaxy Z Flip8 не только мощным, но и привлекательным устройством. Год релиза — 2026. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12/512Gb (SM-F776BZWHCAU) Cream - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 109190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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