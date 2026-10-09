Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/256GB Pink CAU
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 100 руб.
В наличии
Код товара: 751784
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
90 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Samsung
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/256GB Pink CAU
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/256GB Pink CAU
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 86 190 руб.21548 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 12/512Gb (SM-S942BZWQCAU) White
-
В наличииЦена 86 190 руб.21548 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 12/512Gb (SM-S942BZVQCAU) Violet
-
В наличииЦена 86 190 руб.21548 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZVBCAU) Violet
-
В наличииЦена 90 140 руб.22535 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256Gb (MG694J/A) Mist Blue
-
В наличииЦена 97 920 руб.24480 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZKCCAU) Black
-
В наличииЦена 109 650 руб.27413 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256Gb (SM-S948BZKBCAU) Blac...
-
В наличииЦена 125 300 руб.31325 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512Gb (SM-S948BZWCCAU) Whit...
-
В наличииЦена 125 360 руб.31340 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512Gb (SM-S948BZVCCAU) Viol...
-
В наличииЦена 125 800 руб.31450 руб. в СплитСмартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White
-
В наличииЦена 140 940 руб.35235 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/256GB Graphite CAU
-
В наличииЦена 141 510 руб.35378 руб. в СплитМобильный телефон IPHONE 17 PRO 512GB nanoSIM MG8M4ZA/A ORANGE A...
-
В наличииЦена 148 760 руб.37190 руб. в СплитСмартфон Samsung Galaxy Z Fold8 12/512GB Cream CAU
Бренд
Samsung
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/256GB Pink CAU
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/256GB Pink CAU - этот товар вы можете купить по цене 90100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 5G 12/256GB Pink CAU