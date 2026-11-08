Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512Gb (SM-S741BLGHCAU) Light Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/512Gb (SM-S741BLGHCAU) Light Green
**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+512Gb, зелёный (SM-S741BLGHCAU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот смартфон — идеальное сочетание стиля, мощности и функциональности. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Мощный процессор Samsung Exynos 2500:** наслаждайтесь быстрой и плавной работой устройства. * **Большой и яркий дисплей:** диагональ — 6,7 дюйма, разрешение — 2340 x 1080 пикселей, технология Dynamic AMOLED. Картинка будет чёткой и насыщенной. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 512 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. * **Три тыловые камеры:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP68 — можно не бояться дождя или случайных брызг. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных и быстрый доступ к устройству. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * беспроводная и быстрая зарядка; * NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.4 для стабильного соединения с другими устройствами; * USB Type-C для удобного подключения; * Wi-Fi 802.11ax для быстрого интернет-соединения. Стильный зелёный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают этот смартфон не только мощным, но и эстетически привлекательным. Ёмкость аккумулятора 4900 мАч обеспечит длительное время работы без подзарядки. Выберите Samsung Galaxy S26 FE — выберите будущее уже сегодня!
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