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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256Gb (SM-S741BZVCCAU) Violet купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256Gb (SM-S741BZVCCAU) Violet

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Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 2500
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256GB Violet CAU - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 330 руб. 
Начислим 1126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256Gb (SM-S741BZVCCAU) Violet
70 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256Gb (SM-S741BZVCCAU) Violet

**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+256Gb (SM-S741BZVCCAU), фиолетовый** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот стильный и мощный смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Потрясающий дисплей:** 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Высокая производительность:** мощный процессор Samsung Exynos 2500 гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео. * **Три тыловые камеры:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев и класс пылевлагозащиты IP68 обеспечивают надёжную защиту вашего устройства. * **Универсальность подключения:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11ax для комфортного общения и доступа в интернет. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 4900 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. **Дополнительные преимущества:** * проводной интерфейс USB Type-C; * стильный корпус из стекла в элегантном фиолетовом цвете; * моноблочная конструкция. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года — выберите Samsung Galaxy S26 FE!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256Gb (SM-S741BZVCCAU) Violet




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
Линейка
Samsung Galaxy S26 FE
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2500
Частота процессора, МГц
3300
Развернуть
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+8 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8+256Gb (SM-S741BZVCCAU), фиолетовый** Погрузитесь в мир передовых технологий с Samsung Galaxy S26 FE! Этот стильный и мощный смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy S26 FE?** * **Потрясающий дисплей:** 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и чёткое изображение. * **Высокая производительность:** мощный процессор Samsung Exynos 2500 гарантирует быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео. * **Три тыловые камеры:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев и класс пылевлагозащиты IP68 обеспечивают надёжную защиту вашего устройства. * **Универсальность подключения:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11ax для комфортного общения и доступа в интернет. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 4900 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. **Дополнительные преимущества:** * проводной интерфейс USB Type-C; * стильный корпус из стекла в элегантном фиолетовом цвете; * моноблочная конструкция. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года — выберите Samsung Galaxy S26 FE!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy S26 FE 8/256Gb (SM-S741BZVCCAU) Violet - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 70330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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