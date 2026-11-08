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Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FDBHCAU) Dark Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FDBHCAU) Dark Blue

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Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 2
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Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A08
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Mediatek Helio G99+
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128GB Dark Blue CAU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 130 руб. 
Начислим 291 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FDBHCAU) Dark Blue
18 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель USB, скрепка для извлечения карт, документация
Линейка
Samsung Galaxy A08
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Mediatek Helio G99+
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FDBHCAU) Dark Blue

**Смартфон Samsung Galaxy A08 6+128Gb, тёмно-синий (SM-A085FDBHCAU)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с Samsung Galaxy A08! Этот стильный смартфон с большим 6,7-дюймовым дисплеем подарит вам незабываемые впечатления от использования. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy A08?** * **Яркий и чёткий дисплей:** PLS-дисплей с разрешением 1600 x 720 и частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное и яркое изображение. * **Мощный процессор:** Mediatek Helio G99+ гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карты памяти (отдельный слот) позволят хранить все важные данные и медиафайлы. * **Качественные снимки:** две тыловые камеры с разрешением 50 + 2 Мпикс помогут запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. * **Длительная работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 6000 мАч обеспечит продолжительное время использования. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных. **Дополнительные преимущества:** * поддержка быстрой зарядки; * два слота для SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * разъём 3,5 мм для наушников; * класс пылевлагозащиты IP64; * Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ac для быстрого подключения к другим устройствам и сети. Стильный тёмно-синий корпус из пластика и надёжный моноблочный дизайн делают Samsung Galaxy A08 не только мощным, но и привлекательным смартфоном. Выберите Samsung Galaxy A08 — выберите качество и стиль!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FDBHCAU) Dark Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель USB, скрепка для извлечения карт, документация
Линейка
Samsung Galaxy A08
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Развернуть
Процессор
Mediatek Helio G99+
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Samsung Galaxy A08 6+128Gb, тёмно-синий (SM-A085FDBHCAU)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с Samsung Galaxy A08! Этот стильный смартфон с большим 6,7-дюймовым дисплеем подарит вам незабываемые впечатления от использования. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy A08?** * **Яркий и чёткий дисплей:** PLS-дисплей с разрешением 1600 x 720 и частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное и яркое изображение. * **Мощный процессор:** Mediatek Helio G99+ гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карты памяти (отдельный слот) позволят хранить все важные данные и медиафайлы. * **Качественные снимки:** две тыловые камеры с разрешением 50 + 2 Мпикс помогут запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. * **Длительная работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 6000 мАч обеспечит продолжительное время использования. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных. **Дополнительные преимущества:** * поддержка быстрой зарядки; * два слота для SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * разъём 3,5 мм для наушников; * класс пылевлагозащиты IP64; * Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ac для быстрого подключения к другим устройствам и сети. Стильный тёмно-синий корпус из пластика и надёжный моноблочный дизайн делают Samsung Galaxy A08 не только мощным, но и привлекательным смартфоном. Выберите Samsung Galaxy A08 — выберите качество и стиль!
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Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A08 6/128Gb (SM-A085FDBHCAU) Dark Blue - этот товар вы можете купить по цене 18130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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