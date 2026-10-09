Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65" YNDX-00081B
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Характеристики
Описание товара Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65" YNDX-00081B
**65' Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00081B)** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с 65-дюймовым телевизором Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и поддержке технологии HDR вы получите максимально реалистичную картинку. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Потрясающее качество изображения:** QLED-подсветка и тип экрана VA обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета. * **SmartTV с YaOS:** наслаждайтесь широким выбором приложений и контента прямо на вашем телевизоре. * **Удобство подключения устройств:** 3 разъёма HDMI и 2 разъёма USB позволят подключить все необходимые устройства. * **Беспроводные возможности:** поддержка Wi-Fi и Bluetooth для лёгкого подключения к другим устройствам и использования беспроводных наушников или колонок. * **Интеграция в экосистему «умного дома»:** управляйте телевизором и другими устройствами с помощью голосовых команд. **Технические характеристики:** * диагональ: 65 дюймов; * разрешение: 4K UHD (3840x2160); * тип подсветки: QLED; * тип экрана: VA; * поддержка HDR: да; * операционная система: YaOS; * количество HDMI: 3; * количество USB: 2; * поддержка Wi-Fi: да; * поддержка Bluetooth: да; * конфигурация аудиосистемы: 2.0; * частота обновления: 60 Гц; * крепление VESA: 400x300; * цвет корпуса: чёрный. С телевизором Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
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