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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65" YNDX-00081B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65" YNDX-00081B

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Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 1
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 2
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 3
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 4
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 5
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 6
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 7
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 8
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 9
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 10
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 11
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 12
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 13
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 14
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 15
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 16
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 1
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 2
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 3
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 4
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 5
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 6
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 7
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 8
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 9
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 10
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 11
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 12
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 13
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 14
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 15
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 16
  • Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65&quot; YNDX-00081B - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 520 руб. 
Начислим 1049 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65" YNDX-00081B
65 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, 2 батарейки ААА (установлены в ПДУ), кабель питания, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165.1
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
3 HDMI, 2 USB, разъем для наушников, оптический разъем S/PDIF
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.59х0.94х0.16
Вес, кг.
19.8

Описание товара Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65" YNDX-00081B

**65' Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00081B)** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с 65-дюймовым телевизором Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и поддержке технологии HDR вы получите максимально реалистичную картинку. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Потрясающее качество изображения:** QLED-подсветка и тип экрана VA обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета. * **SmartTV с YaOS:** наслаждайтесь широким выбором приложений и контента прямо на вашем телевизоре. * **Удобство подключения устройств:** 3 разъёма HDMI и 2 разъёма USB позволят подключить все необходимые устройства. * **Беспроводные возможности:** поддержка Wi-Fi и Bluetooth для лёгкого подключения к другим устройствам и использования беспроводных наушников или колонок. * **Интеграция в экосистему «умного дома»:** управляйте телевизором и другими устройствами с помощью голосовых команд. **Технические характеристики:** * диагональ: 65 дюймов; * разрешение: 4K UHD (3840x2160); * тип подсветки: QLED; * тип экрана: VA; * поддержка HDR: да; * операционная система: YaOS; * количество HDMI: 3; * количество USB: 2; * поддержка Wi-Fi: да; * поддержка Bluetooth: да; * конфигурация аудиосистемы: 2.0; * частота обновления: 60 Гц; * крепление VESA: 400x300; * цвет корпуса: чёрный. С телевизором Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!

Отзывы о товаре Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65" YNDX-00081B




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, 2 батарейки ААА (установлены в ПДУ), кабель питания, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165.1
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
3 HDMI, 2 USB, разъем для наушников, оптический разъем S/PDIF
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
215
Страна производитель
Китай
Описание
**65' Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00081B)** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с 65-дюймовым телевизором Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и поддержке технологии HDR вы получите максимально реалистичную картинку. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Потрясающее качество изображения:** QLED-подсветка и тип экрана VA обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета. * **SmartTV с YaOS:** наслаждайтесь широким выбором приложений и контента прямо на вашем телевизоре. * **Удобство подключения устройств:** 3 разъёма HDMI и 2 разъёма USB позволят подключить все необходимые устройства. * **Беспроводные возможности:** поддержка Wi-Fi и Bluetooth для лёгкого подключения к другим устройствам и использования беспроводных наушников или колонок. * **Интеграция в экосистему «умного дома»:** управляйте телевизором и другими устройствами с помощью голосовых команд. **Технические характеристики:** * диагональ: 65 дюймов; * разрешение: 4K UHD (3840x2160); * тип подсветки: QLED; * тип экрана: VA; * поддержка HDR: да; * операционная система: YaOS; * количество HDMI: 3; * количество USB: 2; * поддержка Wi-Fi: да; * поддержка Bluetooth: да; * конфигурация аудиосистемы: 2.0; * частота обновления: 60 Гц; * крепление VESA: 400x300; * цвет корпуса: чёрный. С телевизором Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED с Алисой 65" YNDX-00081B - по цене 65520 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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