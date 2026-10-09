Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 7 350 AI/16GB DDR5/SSD 512GB//Eshell/1Y/Bl
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 160 руб.
В наличии
Код товара: 751768
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
91 160 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
69х54х14
Вес, кг.
7.95
Описание товара Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 7 350 AI/16GB DDR5/SSD 512GB//Eshell/1Y/Bl
Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 7 350 AI/16GB DDR5/SSD 512GB//Eshell/1Y/Bl
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Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 7 350 AI/16GB DDR5/SSD 512GB//Eshell/1Y/Bl
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники
Моноблок Acer Aspire C27B-GKRK/27"FHD IPS 120Hz/AMD Ryzen 7 350 AI/16GB DDR5/SSD 512GB//Eshell/1Y/Bl - этот товар вы можете купить по цене 91160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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