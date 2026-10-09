Top.Mail.Ru
Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50&quot;, 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2021
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 840 руб. 
Начислим 1774 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751762
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND
110 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Год выпуска
2021
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, RJ-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.78х0.15
Вес, кг.
15.1

Описание товара Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND

? Возможность беспроводной трансляции контента с помощью встроенного Chromecast\n? Автоматическое обнаружение горячего подключения HDMI\n? Профессиональные дисплеи Philips на базе Android для удобства использования\n?? Интеграция системы с сертификатом Crestron Connected\n? Встроенное расписание для запуска контента в нужное время\n? Возможность управления целым парком устройств через подключение к сети с помощью CMND & Control

Отзывы о товаре Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Год выпуска
2021
Комплектация
- пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ (2xAAA)- кабель питания- адаптер RJ48 – DB9- документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, RJ-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
? Возможность беспроводной трансляции контента с помощью встроенного Chromecast\n? Автоматическое обнаружение горячего подключения HDMI\n? Профессиональные дисплеи Philips на базе Android для удобства использования\n?? Интеграция системы с сертификатом Crestron Connected\n? Встроенное расписание для запуска контента в нужное время\n? Возможность управления целым парком устройств через подключение к сети с помощью CMND & Control
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммерческий телевизор Philips 50BFL2214/12 50", 16/7, 4K, 350 кд/м2, CMND - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 110840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...