Гостиничный телевизор Philips 75HFL6214U/12 75", 4K Ultra HD LED, 400 кд/м2, Android, CMND
Оригинальный товар
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Характеристики
Год выпуска
2021
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
261 220 руб.
В наличии
Код товара: 751760
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Доставка в Санкт-Петербурге
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261 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2021
Комплектация
пульт управления
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190.5
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, RS232, RJ45, VGA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.88х1.11х0.19
Вес, кг.
32.3
Описание товара Гостиничный телевизор Philips 75HFL6214U/12 75", 4K Ultra HD LED, 400 кд/м2, Android, CMND
MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 24" со Smart-TV, Большие, с Wi-FI, 75" Smart-TV, без Smart-TV, с Андроид, 32" без Смарт ТВ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Год выпуска
2021
Комплектация
пульт управления
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190.5
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, RS232, RJ45, VGA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
105
Страна производитель
Китай
MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 24" со Smart-TV, Большие, с Wi-FI, 75" Smart-TV, без Smart-TV, с Андроид, 32" без Смарт ТВ
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 24" со Smart-TV, Большие, с Wi-FI, 75" Smart-TV, без Smart-TV, с Андроид, 32" без Смарт ТВ
Гостиничный телевизор Philips 75HFL6214U/12 75", 4K Ultra HD LED, 400 кд/м2, Android, CMND - стоимость товара 261220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гостиничный телевизор Philips 75HFL6214U/12 75", 4K Ultra HD LED, 400 кд/м2, Android, CMND