Гостиничный телевизор Philips 55HFL4518U/12 55", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 960 руб.
В наличии
Код товара: 751759
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
145 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
13.3
Описание товара Гостиничный телевизор Philips 55HFL4518U/12 55", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND
Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Google Cast™ позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 24" со Smart-TV, Большие, с Wi-FI, 55" Smart-TV, без Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, 32" без Смарт ТВ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
139.7
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Google Cast™ позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 24" со Smart-TV, Большие, с Wi-FI, 55" Smart-TV, без Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, 32" без Смарт ТВ
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 24" со Smart-TV, Большие, с Wi-FI, 55" Smart-TV, без Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, 32" без Смарт ТВ
Гостиничный телевизор Philips 55HFL4518U/12 55", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND - по цене 145960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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