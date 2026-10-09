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Пылесос строительный Karcher KWD 2 V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос строительный Karcher KWD 2 V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая) желтый

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пылесос строительный Karcher KWD 2 V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая) желтый
5 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Размеры в упаковке, см
38х35х33
Вес, кг.
5.97

Описание товара Пылесос строительный Karcher KWD 2 V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая) желтый

Пылесос строительный Karcher KWD 2 V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая) желтый



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Отзывы о товаре Пылесос строительный Karcher KWD 2 V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая) желтый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Описание
Пылесос строительный Karcher KWD 2 V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая) желтый


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос строительный Karcher KWD 2 V-12/4/18 1000Вт (уборка: сухая) желтый - по цене 5980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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