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Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel

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Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 150 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751743
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel
13 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Конструкция насосной части
центробежный
Положение установки
горизонтальное
Комплектация
Насосная станция - 1 штРуководство по экслуатации - 1 шт
Мощность, Вт
1200
Пропускная способность, л/час
5000
Объем гидробака, л
50
Материал корпуса насосной части
нержавеющая сталь
Материал крыльчатки
PPO-GF20
Количество эжекторов
1
Максимальная высота всасывания, м
8
Максимальная производительность, м?/ч
5
Минимальная температура жидкости, °C
1
Максимальная температура жидкости, °C
35
Максимальное давление выключения, бар
3
Максимальный диаметр прокачиваемых частиц, мм
1
Максимальный напор насоса, м
45
Длина кабеля, м
1
Минимальная температура окружающей среды, °C
1
Уровень шума, дБ
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х66х43
Вес, кг.
17.8

Описание товара Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel

Насосная станция Denzel WPS1200-50S 99104 мощностью 1200 Вт перекачивает 5000 л чистой воды в час и обеспечивает напор до 45 м. Забор воды осуществляется с глубины до 8 м из колодцев, скважин или других источников. Станция позволяет организовать систему бытового водоснабжения на даче, подходит для осушения водоемов, бассейнов, подвалов, наполнения емкостей водой и организации поливочной системы.

Вода накапливается в гидроаккумуляторе объемом 50 литров — это позволяет сократить количество запусков станции и продлить срок ее службы, а также снизить потребление электроэнергии. Встроенный эжектор обеспечивает возможность самовсасывания.

Преимущества

  • Увеличенная производительность — новая конструкция помпы способна перекачивать до 5000 л/ч.
  • Надежность — корпус насосной части из нержавеющей стали, крыльчатка из износостойкого полипропилена, армированного стекловолокном, и торцевое уплотнение из карбида кремния гарантируют стабильную работу на протяжении всего срока службы.
  • Автономность — двигатель автоматически запускается и останавливается в зависимости от давления воды в системе.
  • Гибкая настройка реле давления — вы можете отрегулировать значение давления для включения и отключения станции, производитель установил значения 1,5-3 бар.
  • Термозащита — двигатель отключается перегреве для предотвращения поломки.
  • Долговечность — гидроаккумулятор изготовлен из стали и покрыт порошковой краской для защиты от коррозии, внутренняя мембрана выполнена из прочной резины.
  • Контроль рабочих параметров — встроенный манометр позволяет отслеживать давление в системе.
  • Защита по стандарту IPX4 — станцию можно устанавливать во влажных помещениях и на улице под навесом.
  • Устойчивость — прочные опоры надежно удерживают станцию на месте, при необходимости их можно зафиксировать болтами.
  • Встроенный эжектор — станция позволяет забирать воду в режиме самовсасывания, для начала работы достаточно заполн

Отзывы о товаре Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Конструкция насосной части
центробежный
Положение установки
горизонтальное
Комплектация
Насосная станция - 1 штРуководство по экслуатации - 1 шт
Мощность, Вт
1200
Пропускная способность, л/час
5000
Объем гидробака, л
50
Материал корпуса насосной части
нержавеющая сталь
Материал крыльчатки
PPO-GF20
Количество эжекторов
1
Максимальная высота всасывания, м
8
Развернуть
Максимальная производительность, м?/ч
5
Минимальная температура жидкости, °C
1
Максимальная температура жидкости, °C
35
Максимальное давление выключения, бар
3
Максимальный диаметр прокачиваемых частиц, мм
1
Максимальный напор насоса, м
45
Длина кабеля, м
1
Минимальная температура окружающей среды, °C
1
Уровень шума, дБ
70
Страна производитель
Китай
Описание

Насосная станция Denzel WPS1200-50S 99104 мощностью 1200 Вт перекачивает 5000 л чистой воды в час и обеспечивает напор до 45 м. Забор воды осуществляется с глубины до 8 м из колодцев, скважин или других источников. Станция позволяет организовать систему бытового водоснабжения на даче, подходит для осушения водоемов, бассейнов, подвалов, наполнения емкостей водой и организации поливочной системы.

Вода накапливается в гидроаккумуляторе объемом 50 литров — это позволяет сократить количество запусков станции и продлить срок ее службы, а также снизить потребление электроэнергии. Встроенный эжектор обеспечивает возможность самовсасывания.

Преимущества

  • Увеличенная производительность — новая конструкция помпы способна перекачивать до 5000 л/ч.
  • Надежность — корпус насосной части из нержавеющей стали, крыльчатка из износостойкого полипропилена, армированного стекловолокном, и торцевое уплотнение из карбида кремния гарантируют стабильную работу на протяжении всего срока службы.
  • Автономность — двигатель автоматически запускается и останавливается в зависимости от давления воды в системе.
  • Гибкая настройка реле давления — вы можете отрегулировать значение давления для включения и отключения станции, производитель установил значения 1,5-3 бар.
  • Термозащита — двигатель отключается перегреве для предотвращения поломки.
  • Долговечность — гидроаккумулятор изготовлен из стали и покрыт порошковой краской для защиты от коррозии, внутренняя мембрана выполнена из прочной резины.
  • Контроль рабочих параметров — встроенный манометр позволяет отслеживать давление в системе.
  • Защита по стандарту IPX4 — станцию можно устанавливать во влажных помещениях и на улице под навесом.
  • Устойчивость — прочные опоры надежно удерживают станцию на месте, при необходимости их можно зафиксировать болтами.
  • Встроенный эжектор — станция позволяет забирать воду в режиме самовсасывания, для начала работы достаточно заполн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насосная станция WPS1200-50S, 1200 Вт, напор 45 м, 5000 л/ч, ресивер 50 л, нержавейка// Denzel - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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