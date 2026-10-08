Насосная станция WPS800-24S, 800 Вт, напор 40 м, 4600 л/ч, ресивер 24 л, нержавейка// Denzel
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб.
В наличии
Код товара: 751741
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 320 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х52х30
Вес, кг.
12.1
Описание товара Насосная станция WPS800-24S, 800 Вт, напор 40 м, 4600 л/ч, ресивер 24 л, нержавейка// Denzel
Насосная станция WPS800-24S, 800 Вт, напор 40 м, 4600 л/ч, ресивер 24 л, нержавейка// Denzel
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Насосная станция WPS800-24S, 800 Вт, напор 40 м, 4600 л/ч, ресивер 24 л, нержавейка// Denzel
Насосная станция WPS800-24S, 800 Вт, напор 40 м, 4600 л/ч, ресивер 24 л, нержавейка// Denzel - по цене 9320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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