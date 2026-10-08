Насосная станция PS1000-24S, 1000 Вт, напор 43 м, 4300 л/ч, ресивер 24 л, нержавейка// MTX
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Характеристики
Описание товара Насосная станция PS1000-24S, 1000 Вт, напор 43 м, 4300 л/ч, ресивер 24 л, нержавейка// MTX
Насосная станция MTX PS1000-24S 99153 мощностью 1000 Вт обеспечивает напор 43 м и поддерживает стабильное давление в системе водоснабжения частного дома. Способна всасывать воду из колодцев, скважин, водоемов глубиной до 8 м. Также используется для организации системы полива, наполнения емкостей, осушения подвалов и бассейнов на загородном участке. Подает воду на 430 м по горизонтали. Производительности 4300 л/ч достаточно, чтобы одновременно пользоваться стиральной машиной, ванной и мойкой. Гидроаккумулятор объемом 24 л сглаживает гидроудары и защищает насос от частых включений — такое решение продлевает срок службы техники.
Преимущества
- Встроенный эжектор — забор воды осуществляется самовсасыванием, без полного заполнения всасывающего шланга водой.
- Эффективность — асинхронный двигатель обеспечивает высокий КПД и требует минимального обслуживания.
- Надежная автоматика — станция самостоятельно запускается при падении давления ниже допустимого уровня и останавливается, когда оно достигает верхней границы.
- Гибкий контроль давления 1,5-3 бар — самостоятельно устанавливайте пороги включения и выключения насоса.
- Контроль рабочих параметров — манометр позволяет отслеживать давление в системе, а также проводить настройку прессостата.
- Высокий ресурс — корпус насосной части из нержавеющей стали отличается увеличенной прочностью и не подвержен коррозии, крыльчатка из конструкционного полимера PPO устойчива к износу.
- Защита по стандарту IPX4 — внутренние элементы изолированы от брызг воды, станцию можно устанавливать в подвалах и на улице под навесом.
- Удобное управление — включение и выключение осуществляются при помощи одной кнопки, закрытой влагозащитным кожухом.
- Устойчивость — в опорах предусмотрены отверстия для надежной фиксации станции при помощи болтов.
- Простой уход — для удаления воды из насосной части достаточно открутить сливную пробку.
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Насосная станция MTX PS1000-24S 99153 мощностью 1000 Вт обеспечивает напор 43 м и поддерживает стабильное давление в системе водоснабжения частного дома. Способна всасывать воду из колодцев, скважин, водоемов глубиной до 8 м. Также используется для организации системы полива, наполнения емкостей, осушения подвалов и бассейнов на загородном участке. Подает воду на 430 м по горизонтали. Производительности 4300 л/ч достаточно, чтобы одновременно пользоваться стиральной машиной, ванной и мойкой. Гидроаккумулятор объемом 24 л сглаживает гидроудары и защищает насос от частых включений — такое решение продлевает срок службы техники.
Преимущества
- Встроенный эжектор — забор воды осуществляется самовсасыванием, без полного заполнения всасывающего шланга водой.
- Эффективность — асинхронный двигатель обеспечивает высокий КПД и требует минимального обслуживания.
- Надежная автоматика — станция самостоятельно запускается при падении давления ниже допустимого уровня и останавливается, когда оно достигает верхней границы.
- Гибкий контроль давления 1,5-3 бар — самостоятельно устанавливайте пороги включения и выключения насоса.
- Контроль рабочих параметров — манометр позволяет отслеживать давление в системе, а также проводить настройку прессостата.
- Высокий ресурс — корпус насосной части из нержавеющей стали отличается увеличенной прочностью и не подвержен коррозии, крыльчатка из конструкционного полимера PPO устойчива к износу.
- Защита по стандарту IPX4 — внутренние элементы изолированы от брызг воды, станцию можно устанавливать в подвалах и на улице под навесом.
- Удобное управление — включение и выключение осуществляются при помощи одной кнопки, закрытой влагозащитным кожухом.
- Устойчивость — в опорах предусмотрены отверстия для надежной фиксации станции при помощи болтов.
- Простой уход — для удаления воды из насосной части достаточно открутить сливную пробку.
Отзывы о товаре Насосная станция PS1000-24S, 1000 Вт, напор 43 м, 4300 л/ч, ресивер 24 л, нержавейка// MTX