Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Мощность
1200
Высота подъема
50
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 751735
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Мощность
1200
Высота подъема
50
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х22
Вес, кг.
7.4
Описание товара Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Мощность
1200
Высота подъема
50
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: Насос поверхностный, для чистой воды, центробежный, для чистой воды, для чистой воды
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: Насос поверхностный, для чистой воды, центробежный, для чистой воды, для чистой воды
Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX – стоимость товара 5240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос SP1200S, 1200 Вт, напор 50 м, 4200 л/ч, нержавейка// MTX