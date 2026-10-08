Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX
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Характеристики
Описание товара Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX
Садовый поверхностный насос MTX SP800P 99051 мощностью 800 Вт предназначен для перекачивания чистой воды из колодцев, естественных водоемов, резервуаров. Подходит для забора жидкости со значительной глубины (до 8 м до зеркала воды). Поднимает ее на высоту до 40 м и позволяет создать эффективную систему водоснабжения на дачном участке, осушить бассейн или затопленный подвал, наполнить бочки. Также помогает организовать полив отдаленных уголков сада — горизонтальный напор достигает 400 м. Производительности 3600 л/ч достаточно для подачи воды к нескольким точка разбора.
Преимущества
- Встроенный эжектор — забор воды осуществляется самовсасыванием, без полного заполнения всасывающего шланга водой.
- Защита двигателя — при перегреве срабатывает предохранитель, предотвращающий поломку насоса.
- Улучшенная теплоотдача — ребристая поверхность обеспечивает эффективное охлаждение двигателя и продлевает срок его службы.
- Удобное управление — для запуска достаточно подключить насос к сети и нажать на клавишу старта.
- Влагозащита — кнопка включения закрыта специальным кожухом, внутренние компоненты изолированы от брызг по стандарту IPX4, технику можно устанавливать на улице под навесом.
- Устойчивость — благодаря металлическим опорам насос надежно стоит на поверхности, специальные накладки снижают вибрации и шум во время работы.
- Простой уход — удобная сливная пробка позволяет полностью удалить воду из насосной части по окончании работ.
- Комфортная транспортировка — насос весит всего 5,8 кг, благодаря рукоятке его легко можно переместить в нужное место.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Садовый поверхностный насос MTX SP800P 99051 мощностью 800 Вт предназначен для перекачивания чистой воды из колодцев, естественных водоемов, резервуаров. Подходит для забора жидкости со значительной глубины (до 8 м до зеркала воды). Поднимает ее на высоту до 40 м и позволяет создать эффективную систему водоснабжения на дачном участке, осушить бассейн или затопленный подвал, наполнить бочки. Также помогает организовать полив отдаленных уголков сада — горизонтальный напор достигает 400 м. Производительности 3600 л/ч достаточно для подачи воды к нескольким точка разбора.
Преимущества
- Встроенный эжектор — забор воды осуществляется самовсасыванием, без полного заполнения всасывающего шланга водой.
- Защита двигателя — при перегреве срабатывает предохранитель, предотвращающий поломку насоса.
- Улучшенная теплоотдача — ребристая поверхность обеспечивает эффективное охлаждение двигателя и продлевает срок его службы.
- Удобное управление — для запуска достаточно подключить насос к сети и нажать на клавишу старта.
- Влагозащита — кнопка включения закрыта специальным кожухом, внутренние компоненты изолированы от брызг по стандарту IPX4, технику можно устанавливать на улице под навесом.
- Устойчивость — благодаря металлическим опорам насос надежно стоит на поверхности, специальные накладки снижают вибрации и шум во время работы.
- Простой уход — удобная сливная пробка позволяет полностью удалить воду из насосной части по окончании работ.
- Комфортная транспортировка — насос весит всего 5,8 кг, благодаря рукоятке его легко можно переместить в нужное место.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: Насос поверхностный, для чистой воды, центробежный, для чистой воды, для чистой воды
Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX