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Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX

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Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 1
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 2
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 3
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 4
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 5
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 6
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 7
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 8
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 9
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 10
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 11
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 12
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 13
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 14
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 15
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 16
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 17
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 18
Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Мощность
800
Высота подъема
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 1
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 2
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 3
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 4
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 5
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 6
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 7
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 8
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 9
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 10
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 11
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 12
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 13
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 14
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 15
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 16
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 17
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 18
  • Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751734
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Мощность
800
Высота подъема
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х21
Вес, кг.
6.1

Описание товара Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX

Садовый поверхностный насос MTX SP800P 99051 мощностью 800 Вт предназначен для перекачивания чистой воды из колодцев, естественных водоемов, резервуаров. Подходит для забора жидкости со значительной глубины (до 8 м до зеркала воды). Поднимает ее на высоту до 40 м и позволяет создать эффективную систему водоснабжения на дачном участке, осушить бассейн или затопленный подвал, наполнить бочки. Также помогает организовать полив отдаленных уголков сада — горизонтальный напор достигает 400 м. Производительности 3600 л/ч достаточно для подачи воды к нескольким точка разбора.

Преимущества

  • Встроенный эжектор — забор воды осуществляется самовсасыванием, без полного заполнения всасывающего шланга водой.
  • Защита двигателя — при перегреве срабатывает предохранитель, предотвращающий поломку насоса.
  • Улучшенная теплоотдача — ребристая поверхность обеспечивает эффективное охлаждение двигателя и продлевает срок его службы.
  • Удобное управление — для запуска достаточно подключить насос к сети и нажать на клавишу старта.
  • Влагозащита — кнопка включения закрыта специальным кожухом, внутренние компоненты изолированы от брызг по стандарту IPX4, технику можно устанавливать на улице под навесом.
  • Устойчивость — благодаря металлическим опорам насос надежно стоит на поверхности, специальные накладки снижают вибрации и шум во время работы.
  • Простой уход — удобная сливная пробка позволяет полностью удалить воду из насосной части по окончании работ.
  • Комфортная транспортировка — насос весит всего 5,8 кг, благодаря рукоятке его легко можно переместить в нужное место.

Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Мощность
800
Высота подъема
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Описание

Садовый поверхностный насос MTX SP800P 99051 мощностью 800 Вт предназначен для перекачивания чистой воды из колодцев, естественных водоемов, резервуаров. Подходит для забора жидкости со значительной глубины (до 8 м до зеркала воды). Поднимает ее на высоту до 40 м и позволяет создать эффективную систему водоснабжения на дачном участке, осушить бассейн или затопленный подвал, наполнить бочки. Также помогает организовать полив отдаленных уголков сада — горизонтальный напор достигает 400 м. Производительности 3600 л/ч достаточно для подачи воды к нескольким точка разбора.

Преимущества

  • Встроенный эжектор — забор воды осуществляется самовсасыванием, без полного заполнения всасывающего шланга водой.
  • Защита двигателя — при перегреве срабатывает предохранитель, предотвращающий поломку насоса.
  • Улучшенная теплоотдача — ребристая поверхность обеспечивает эффективное охлаждение двигателя и продлевает срок его службы.
  • Удобное управление — для запуска достаточно подключить насос к сети и нажать на клавишу старта.
  • Влагозащита — кнопка включения закрыта специальным кожухом, внутренние компоненты изолированы от брызг по стандарту IPX4, технику можно устанавливать на улице под навесом.
  • Устойчивость — благодаря металлическим опорам насос надежно стоит на поверхности, специальные накладки снижают вибрации и шум во время работы.
  • Простой уход — удобная сливная пробка позволяет полностью удалить воду из насосной части по окончании работ.
  • Комфортная транспортировка — насос весит всего 5,8 кг, благодаря рукоятке его легко можно переместить в нужное место.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Садовый поверхностный насос SP800P, 800 Вт, напор 40 м, 3600 л/ч, пластик// MTX - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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