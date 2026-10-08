Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
В наличии
Код товара: 751733
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х16
Вес, кг.
4.2
Описание товара Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для чистой воды, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
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Бренд
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
22
Развернуть
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для чистой воды, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для чистой воды, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Дренажный насос для чистой воды СДН500-5, 500 Вт, напор 8 м, 8000 л/ч// Сибртех - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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