Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех
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Характеристики
Описание товара Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех
Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П 97245 мощностью 850 Вт и производительностью 3500 л/ч, с корпусом насосной части из пластика, может забирать воду с глубины до 8 м из колодцев, водоемов и накопительных емкостей, создавая напор до 42 м. Используется для подачи воды на кухню, в душ или баню загородного дома, легко справляется с подачей воды на верхние этажи. Применяется также в системах орошения.
Преимущества
- Высокий ресурс двигателя — на корпусе из алюминиевого сплава предусмотрены ребра охлаждения.
- Защита от случайного запуска — кнопка включения закрыта специальным колпачком.
- Продуманная конструкция — металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость и снижают уровень вибраций.
- Простая эксплуатация — включение и выключение осуществляется с помощью тумблера.
- Легкое обслуживание — для откручивания пробки сливной горловины не нужны инструменты.
- Комфортная транспортировка — насос весит 6,45 кг и снабжен удобной ручкой.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: центробежный, механический
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Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П 97245 мощностью 850 Вт и производительностью 3500 л/ч, с корпусом насосной части из пластика, может забирать воду с глубины до 8 м из колодцев, водоемов и накопительных емкостей, создавая напор до 42 м. Используется для подачи воды на кухню, в душ или баню загородного дома, легко справляется с подачей воды на верхние этажи. Применяется также в системах орошения.
Преимущества
- Высокий ресурс двигателя — на корпусе из алюминиевого сплава предусмотрены ребра охлаждения.
- Защита от случайного запуска — кнопка включения закрыта специальным колпачком.
- Продуманная конструкция — металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость и снижают уровень вибраций.
- Простая эксплуатация — включение и выключение осуществляется с помощью тумблера.
- Легкое обслуживание — для откручивания пробки сливной горловины не нужны инструменты.
- Комфортная транспортировка — насос весит 6,45 кг и снабжен удобной ручкой.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: центробежный, механический
Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех