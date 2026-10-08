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Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех

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Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 1
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 2
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 3
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 4
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 5
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 6
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 7
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 8
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 9
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 10
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 11
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 12
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 13
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 14
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 15
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 16
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 17
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 18
Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поверхностный насос
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
850
Высота подъема
42
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 1
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 2
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 3
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 4
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 5
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 6
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 7
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 8
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 9
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 10
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 11
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 12
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 13
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 14
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 15
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 16
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 17
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 18
  • Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех
4 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Поверхностный насос
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
850
Высота подъема
42
Максимальная температура воды
35°C
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
35
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х22
Вес, кг.
6.4

Описание товара Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех

Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П 97245 мощностью 850 Вт и производительностью 3500 л/ч, с корпусом насосной части из пластика, может забирать воду с глубины до 8 м из колодцев, водоемов и накопительных емкостей, создавая напор до 42 м. Используется для подачи воды на кухню, в душ или баню загородного дома, легко справляется с подачей воды на верхние этажи. Применяется также в системах орошения.

Преимущества

  • Высокий ресурс двигателя — на корпусе из алюминиевого сплава предусмотрены ребра охлаждения.
  • Защита от случайного запуска — кнопка включения закрыта специальным колпачком.
  • Продуманная конструкция — металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость и снижают уровень вибраций.
  • Простая эксплуатация — включение и выключение осуществляется с помощью тумблера.
  • Легкое обслуживание — для откручивания пробки сливной горловины не нужны инструменты.
  • Комфортная транспортировка — насос весит 6,45 кг и снабжен удобной ручкой.

Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Поверхностный насос
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
850
Высота подъема
42
Максимальная температура воды
35°C
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
35
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание

Садовый поверхностный насос Сибртех СПН850-П 97245 мощностью 850 Вт и производительностью 3500 л/ч, с корпусом насосной части из пластика, может забирать воду с глубины до 8 м из колодцев, водоемов и накопительных емкостей, создавая напор до 42 м. Используется для подачи воды на кухню, в душ или баню загородного дома, легко справляется с подачей воды на верхние этажи. Применяется также в системах орошения.

Преимущества

  • Высокий ресурс двигателя — на корпусе из алюминиевого сплава предусмотрены ребра охлаждения.
  • Защита от случайного запуска — кнопка включения закрыта специальным колпачком.
  • Продуманная конструкция — металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость и снижают уровень вибраций.
  • Простая эксплуатация — включение и выключение осуществляется с помощью тумблера.
  • Легкое обслуживание — для откручивания пробки сливной горловины не нужны инструменты.
  • Комфортная транспортировка — насос весит 6,45 кг и снабжен удобной ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Садовый поверхностный насос СПН850-П, 850 Вт, напор 42 м, 3500 л/ч, пластик// Сибртех - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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