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Микроволновая печь Lex BIMO 25.03N 25л. 900Вт черный (встраиваемая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Lex BIMO 25.03N 25л. 900Вт черный (встраиваемая)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 540 руб. 
В наличии
Код товара: 751258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Микроволновая печь Lex BIMO 25.03N 25л. 900Вт черный (встраиваемая)
22 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEX
Вес, кг.
14.5

Описание товара Микроволновая печь Lex BIMO 25.03N 25л. 900Вт черный (встраиваемая)

Микроволновая печь Lex BIMO 25.03N 25л. 900Вт черный (встраиваемая)

Отзывы о товаре Микроволновая печь Lex BIMO 25.03N 25л. 900Вт черный (встраиваемая)




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Характеристики
Бренд
LEX
Описание
Микроволновая печь Lex BIMO 25.03N 25л. 900Вт черный (встраиваемая)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Lex BIMO 25.03N 25л. 900Вт черный (встраиваемая) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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