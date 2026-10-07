Ноутбук Thunderobot Zero 16 Ultra Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00HRU)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
279 210 руб.
В наличии
Код товара: 751220
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
279 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Вес, кг.
3.8
Описание товара Ноутбук Thunderobot Zero 16 Ultra Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00HRU)
Ноутбук Thunderobot Zero 16 Ultra Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00HRU)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Thunderobot
Ноутбук Thunderobot Zero 16 Ultra Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00HRU)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук Thunderobot Zero 16 Ultra Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00HRU) - по цене 279210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot Zero 16 Ultra Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009Z00HRU)