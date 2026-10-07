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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU)

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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 1
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 2
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 3
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 4
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 5
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 6
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 7
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 8
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 9
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Thunderobot 911
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 1
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 2
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 3
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 4
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 5
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 6
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 7
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 8
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 9
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 390 руб. 
Начислим 2263 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU)
141 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot 911
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU)

Ноутбук Thunderobot сочетает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1080 и графический контроллер NVIDIA GeForce RTX 5050 — для яркого изображения и работы с графикой, игр и мультимедиа. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ помогает комфортно переключаться между задачами, а быстрый SSD на 1024 ГБ даёт место для программ, документов и файлов. Bluetooth 5.3 пригодится для беспроводного подключения совместимых устройств.

Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU)




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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot 911
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Thunderobot сочетает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1080 и графический контроллер NVIDIA GeForce RTX 5050 — для яркого изображения и работы с графикой, игр и мультимедиа. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ помогает комфортно переключаться между задачами, а быстрый SSD на 1024 ГБ даёт место для программ, документов и файлов. Bluetooth 5.3 пригодится для беспроводного подключения совместимых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009V00QRU) - по цене 141390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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