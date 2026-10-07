Ноутбук Thunderobot Range 17 G2 Max Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (JT009B00KRU)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 310 руб.
В наличии
Код товара: 751218
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
172 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Вес, кг.
4
Описание товара Ноутбук Thunderobot Range 17 G2 Max Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (JT009B00KRU)
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2 Max Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (JT009B00KRU)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Thunderobot
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2 Max Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (JT009B00KRU)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук Thunderobot Range 17 G2 Max Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (JT009B00KRU) - по цене 172310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot Range 17 G2 Max Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS QHD (2560x1440) FreeDOS black WiFi BT Cam (JT009B00KRU)