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Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0)

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Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 11
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 14 Flip
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
162 750 руб. 
Начислим 2604 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751217
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0)
162 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14 Flip
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0)

Ноутбук Asus в формате трансформера легко подстроить под разные сценарии работы. Компактный 14-дюймовый экран с матрицей OLED и разрешением 1920 ? 1200 обеспечивает детализированное изображение и дополнительное пространство по вертикали. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогают комфортно работать с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ даёт место для программ и файлов. Удобное сочетание компактного формата и вместительного хранилища для работы и повседневных дел.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14 Flip
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в формате трансформера легко подстроить под разные сценарии работы. Компактный 14-дюймовый экран с матрицей OLED и разрешением 1920 ? 1200 обеспечивает детализированное изображение и дополнительное пространство по вертикали. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогают комфортно работать с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ даёт место для программ и файлов. Удобное сочетание компактного формата и вместительного хранилища для работы и повседневных дел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0) - по цене 162750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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