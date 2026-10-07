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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 390 руб. 
Начислим 2503 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751216
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP)
156 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP)

Ноутбук Apple с экраном диагональю 13,6 дюйма сочетает компактный формат с высоким разрешением 2560 ? 1664 — удобно работать с текстами, таблицами и изображениями. 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ дают пространство для повседневных задач и хранения файлов, а Mac OS обеспечивает привычную программную среду. Алюминиевый корпус, сканер отпечатка пальца и Li-Pol аккумулятор дополняют продуманную комплектацию для работы и учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple с экраном диагональю 13,6 дюйма сочетает компактный формат с высоким разрешением 2560 ? 1664 — удобно работать с текстами, таблицами и изображениями. 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ дают пространство для повседневных задач и хранения файлов, а Mac OS обеспечивает привычную программную среду. Алюминиевый корпус, сканер отпечатка пальца и Li-Pol аккумулятор дополняют продуманную комплектацию для работы и учёбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RP) - по цене 156390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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