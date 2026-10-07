Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS silver WiFi BT Cam (MHFA4ZP/A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 670 руб.
В наличии
Код товара: 751215
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71 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
6 core
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS silver WiFi BT Cam (MHFA4ZP/A)
Ноутбук Apple с 13-дюймовым IPS-экраном сочетает компактный формат и чёткое изображение с разрешением 2408 ? 1506. Частота обновления 60 Гц подойдёт для повседневной работы и просмотра контента. Алюминиевый корпус подчёркивает лаконичный дизайн. Процессор — от Apple, графический контроллер — Apple A18 Pro 5 GPU. Оперативная память объёмом 8 ГБ поддерживает работу приложений, а SSD на 256 ГБ обеспечивает место для программ и файлов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Развернуть
Модель процессора
6 core
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple с 13-дюймовым IPS-экраном сочетает компактный формат и чёткое изображение с разрешением 2408 ? 1506. Частота обновления 60 Гц подойдёт для повседневной работы и просмотра контента. Алюминиевый корпус подчёркивает лаконичный дизайн. Процессор — от Apple, графический контроллер — Apple A18 Pro 5 GPU. Оперативная память объёмом 8 ГБ поддерживает работу приложений, а SSD на 256 ГБ обеспечивает место для программ и файлов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серебристый, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серебристый, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS silver WiFi BT Cam (MHFA4ZP/A) - по цене 71670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS silver WiFi BT Cam (MHFA4ZP/A)