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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 390 руб. 
Начислим 1015 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751214
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0)
63 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0)

Ноутбук ASUS с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1080 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. Частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное отображение контента, а чёткая Full HD-картинка удобна для документов, веб-страниц и видео. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ создают сбалансированную основу для повседневной работы и одновременного использования нескольких приложений. Вместительный SSD поможет хранить нужные файлы и программы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1080 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. Частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное отображение контента, а чёткая Full HD-картинка удобна для документов, веб-страниц и видео. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ создают сбалансированную основу для повседневной работы и одновременного использования нескольких приложений. Вместительный SSD поможет хранить нужные файлы и программы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4059 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UC0) - по цене 63390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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