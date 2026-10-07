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Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14" без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14" без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2)

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Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 1
Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 2
Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 3
Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 4
Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 5
Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 1
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 2
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 3
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 4
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 5
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14&quot; без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 140 руб. 
Начислим 2755 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751209
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14" без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2)
172 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aquarius
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14" без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2)

Ноутбук Aquarius сочетает компактный 14-дюймовый формат и сдержанный серый дизайн с алюминиевым корпусом. Экран с IPS-матрицей и разрешением 1920 ? 1080 подойдёт для работы с документами, просмотра видео и повседневных задач. Подсветка клавиатуры поможет комфортно печатать при недостаточном освещении. 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ обеспечивают удобную основу для работы с несколькими приложениями и хранения файлов. Компактный ноутбук Aquarius легко впишется в рабочий ритм дома, в офисе или в поездках.

Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14" без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2)




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Характеристики
Бренд
Aquarius
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Aquarius сочетает компактный 14-дюймовый формат и сдержанный серый дизайн с алюминиевым корпусом. Экран с IPS-матрицей и разрешением 1920 ? 1080 подойдёт для работы с документами, просмотра видео и повседневных задач. Подсветка клавиатуры поможет комфортно печатать при недостаточном освещении. 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ обеспечивают удобную основу для работы с несколькими приложениями и хранения файлов. Компактный ноутбук Aquarius легко впишется в рабочий ритм дома, в офисе или в поездках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Aquarius Cmp NS634 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14" без ОС WiFi BT (NS6341513116S151SCN2TNNNN2) - по цене 172140 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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