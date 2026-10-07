Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050)
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A18! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимальную производительность и комфорт во время игровых сессий. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A18?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц гарантирует высокую скорость работы и плавную многозадачность. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для самых требовательных игр и приложений. Максимальный объём памяти — 64 ГБ. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам реалистичную графику и высокую производительность в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 18-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей, частотой обновления 144 Гц и матовой поверхностью избавит от бликов и обеспечит плавное изображение. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с русской раскладкой, подсветкой и цифровым блоком сделает игровой процесс ещё более комфортным. **Дополнительные преимущества:** * наличие веб-камеры с разрешением 1920 x 1080 пикселей — идеально для видеозвонков; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * стильный тёмно-серый корпус, который подчеркнёт ваш вкус. ASUS TUF Gaming A18 — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный игровой ноутбук. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808PP-S8005 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MG1-M00050)