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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0)

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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 12
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 12
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
372 510 руб. 
Начислим 5961 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0)
372 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0)

Ноутбук Asus с большим 18-дюймовым экраном и разрешением 2560 ? 1600 подойдёт для комфортной работы с несколькими окнами и просмотра детализированного изображения. В основе конфигурации — процессор Intel, 32 ГБ оперативной памяти и дискретная видеокарта: такое сочетание пригодится для требовательных задач и работы с графикой. SSD объёмом 1024 ГБ обеспечит место для программ и файлов, а алюминиевый корпус и подсветка клавиатуры дополняют продуманную повседневную функциональность.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с большим 18-дюймовым экраном и разрешением 2560 ? 1600 подойдёт для комфортной работы с несколькими окнами и просмотра детализированного изображения. В основе конфигурации — процессор Intel, 32 ГБ оперативной памяти и дискретная видеокарта: такое сочетание пригодится для требовательных задач и работы с графикой. SSD объёмом 1024 ГБ обеспечит место для программ и файлов, а алюминиевый корпус и подсветка клавиатуры дополняют продуманную повседневную функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LWG-SA280 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LI1-M00CX0) - по цене 372510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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