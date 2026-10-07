Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
467 270 руб.
В наличии
Код товара: 751202
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467 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.2
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0)
Ноутбук Asus с большим 18-дюймовым экраном и разрешением 3840 ? 2400 подойдёт тем, кто ценит просторное рабочее пространство и чёткое изображение. 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1024 ГБ дают место для файлов и помогают комфортно работать с несколькими задачами. Дискретная видеокарта пригодится в сценариях, где важна отдельная графическая обработка, а процессор Intel дополняет оснащение модели. Windows 11 Home уже указана среди характеристик ноутбука. Подсветка клавиатуры делает клавиши заметнее при слабом освещении, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения совместимых устройств.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с большим 18-дюймовым экраном и разрешением 3840 ? 2400 подойдёт тем, кто ценит просторное рабочее пространство и чёткое изображение. 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1024 ГБ дают место для файлов и помогают комфортно работать с несколькими задачами. Дискретная видеокарта пригодится в сценариях, где важна отдельная графическая обработка, а процессор Intel дополняет оснащение модели. Windows 11 Home уже указана среди характеристик ноутбука. Подсветка клавиатуры делает клавиши заметнее при слабом освещении, а два порта USB Type-C расширяют возможности подключения совместимых устройств.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Купить Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0) - по цене 467270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ541W Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00TC0)