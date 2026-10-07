Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0)

ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ017 сочетает производительный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, быстрый SSD PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 и экран IPS с разрешением 1920?1080. Ноутбук подходит для работы и учёбы, а матовая поверхность дисплея помогает уменьшить заметность бликов.

Экран и изображение

Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920?1080, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 60 Гц. Формат FHD подходит для работы с документами, браузером и мультимедийным контентом.

Матовая поверхность уменьшает заметность отражений, а углы обзора 170–178° позволяют комфортно смотреть на экран при отклонении от центрального положения. Яркость дисплея составляет 250 кд/м?.

Производительность и хранение данных

AMD Ryzen 7 7840HS с 8 ядрами и 16 потоками работает на частоте 3,8 ГГц, а в режиме Turbo — до 5,1 ГГц. Такая конфигурация подходит для многозадачной работы и запуска требовательных приложений.

В ноутбуке установлены 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 512 ГБ. SSD использует интерфейс PCI-E 4.0 x4 и обеспечивает место для операционной системы, программ и пользовательских файлов.

Интегрированная графика AMD Radeon 780M отвечает за обработку изображения. Максимальный объём оперативной памяти составляет 16 ГБ; предусмотрена возможность апгрейда.

Подключения и беспроводные интерфейсы

Для подключения периферии предусмотрены один порт USB 2.0 Type-A, два USB 3.0 Type-A и два USB 3.0 Type-C со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с. Также доступны HDMI 1.4 и комбинированный разъём для наушников и микрофона.

Ноутбук поддерживает Wi?Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.4. Передача видео через USB Type-C не поддерживается.

Клавиатура, камера и автономность

Клавиатура имеет русскую и английскую раскладки, цифровой блок и чёрный цвет. Подсветка клавиш не предусмотрена. Мультитач-тачпад поддерживает управление жестами.

Встроенная веб-камера с разрешением 0,9 Мп расположена над монитором и оснащена шторкой. Для звука используются стереодинамики SonicMaster.

Ноутбук оснащён 3-ячеечной Li-Ion батареей ёмкостью 42 Вт·ч. Поддерживаются зарядка через USB Type-C Power Delivery и быстрая зарядка; мощность адаптера питания — 68 Вт.

Корпус и операционная система

Корпус выполнен из пластика, имеет синее цветовое решение, антибактериальное покрытие и ударопрочное исполнение. Размеры ноутбука составляют 359,7?232,5?19,9 мм, вес — 1,7 кг.

ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ017 поставляется без операционной системы. Гарантия на ноутбук составляет 12 месяцев.

Советы по выбору ноутбука

Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.

Чтобы мощности хватало для нужных вам программ , но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.

, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9. Чтобы система не тормозила при многозадачности , объем оперативной памяти должен составлять минимум 8 ГБ, оптимально и с запасом для одновременной работы нескольких приложений – 16 ГБ, а 32 ГБ и более — для профессиональных задач и требовательных игр.

, объем оперативной памяти должен составлять минимум 8 ГБ, оптимально и с запасом для одновременной работы нескольких приложений – 16 ГБ, а 32 ГБ и более — для профессиональных задач и требовательных игр. Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным , обязательно учитывайте объем SSD: 256-512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более — для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.

, обязательно учитывайте объем SSD: 256-512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более — для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем. Если нужно запускать игры и работать с графикой , понадобится дискретная видеокарта (например, NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Для офисных задач и просмотра видео будет достаточно интегрированной (встроенной) видеокарты.

, понадобится дискретная видеокарта (например, NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Для офисных задач и просмотра видео будет достаточно интегрированной (встроенной) видеокарты. Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой , смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15-16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.

, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15-16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач. Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.

Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.