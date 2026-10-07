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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 390 руб. 
Начислим 1015 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751201
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0)
63 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7840HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0)

ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ017 сочетает производительный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, быстрый SSD PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 и экран IPS с разрешением 1920?1080. Ноутбук подходит для работы и учёбы, а матовая поверхность дисплея помогает уменьшить заметность бликов.

Экран и изображение

Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920?1080, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 60 Гц. Формат FHD подходит для работы с документами, браузером и мультимедийным контентом.

Матовая поверхность уменьшает заметность отражений, а углы обзора 170–178° позволяют комфортно смотреть на экран при отклонении от центрального положения. Яркость дисплея составляет 250 кд/м?.

Производительность и хранение данных

AMD Ryzen 7 7840HS с 8 ядрами и 16 потоками работает на частоте 3,8 ГГц, а в режиме Turbo — до 5,1 ГГц. Такая конфигурация подходит для многозадачной работы и запуска требовательных приложений.

В ноутбуке установлены 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 512 ГБ. SSD использует интерфейс PCI-E 4.0 x4 и обеспечивает место для операционной системы, программ и пользовательских файлов.

Интегрированная графика AMD Radeon 780M отвечает за обработку изображения. Максимальный объём оперативной памяти составляет 16 ГБ; предусмотрена возможность апгрейда.

Подключения и беспроводные интерфейсы

Для подключения периферии предусмотрены один порт USB 2.0 Type-A, два USB 3.0 Type-A и два USB 3.0 Type-C со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с. Также доступны HDMI 1.4 и комбинированный разъём для наушников и микрофона.

Ноутбук поддерживает Wi?Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.4. Передача видео через USB Type-C не поддерживается.

Клавиатура, камера и автономность

Клавиатура имеет русскую и английскую раскладки, цифровой блок и чёрный цвет. Подсветка клавиш не предусмотрена. Мультитач-тачпад поддерживает управление жестами.

Встроенная веб-камера с разрешением 0,9 Мп расположена над монитором и оснащена шторкой. Для звука используются стереодинамики SonicMaster.

Ноутбук оснащён 3-ячеечной Li-Ion батареей ёмкостью 42 Вт·ч. Поддерживаются зарядка через USB Type-C Power Delivery и быстрая зарядка; мощность адаптера питания — 68 Вт.

Корпус и операционная система

Корпус выполнен из пластика, имеет синее цветовое решение, антибактериальное покрытие и ударопрочное исполнение. Размеры ноутбука составляют 359,7?232,5?19,9 мм, вес — 1,7 кг.

ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ017 поставляется без операционной системы. Гарантия на ноутбук составляет 12 месяцев.

Советы по выбору ноутбука

Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.

  • Чтобы мощности хватало для нужных вам программ, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.
  • Чтобы система не тормозила при многозадачности, объем оперативной памяти должен составлять минимум 8 ГБ, оптимально и с запасом для одновременной работы нескольких приложений – 16 ГБ, а 32 ГБ и более — для профессиональных задач и требовательных игр.
  • Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным, обязательно учитывайте объем SSD: 256-512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более — для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.
  • Если нужно запускать игры и работать с графикой, понадобится дискретная видеокарта (например, NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Для офисных задач и просмотра видео будет достаточно интегрированной (встроенной) видеокарты.
  • Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15-16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.
  • Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.

Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7840HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ017 сочетает производительный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, быстрый SSD PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 и экран IPS с разрешением 1920?1080. Ноутбук подходит для работы и учёбы, а матовая поверхность дисплея помогает уменьшить заметность бликов.

Экран и изображение

Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920?1080, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 60 Гц. Формат FHD подходит для работы с документами, браузером и мультимедийным контентом.

Матовая поверхность уменьшает заметность отражений, а углы обзора 170–178° позволяют комфортно смотреть на экран при отклонении от центрального положения. Яркость дисплея составляет 250 кд/м?.

Производительность и хранение данных

AMD Ryzen 7 7840HS с 8 ядрами и 16 потоками работает на частоте 3,8 ГГц, а в режиме Turbo — до 5,1 ГГц. Такая конфигурация подходит для многозадачной работы и запуска требовательных приложений.

В ноутбуке установлены 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 512 ГБ. SSD использует интерфейс PCI-E 4.0 x4 и обеспечивает место для операционной системы, программ и пользовательских файлов.

Интегрированная графика AMD Radeon 780M отвечает за обработку изображения. Максимальный объём оперативной памяти составляет 16 ГБ; предусмотрена возможность апгрейда.

Подключения и беспроводные интерфейсы

Для подключения периферии предусмотрены один порт USB 2.0 Type-A, два USB 3.0 Type-A и два USB 3.0 Type-C со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с. Также доступны HDMI 1.4 и комбинированный разъём для наушников и микрофона.

Ноутбук поддерживает Wi?Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.4. Передача видео через USB Type-C не поддерживается.

Клавиатура, камера и автономность

Клавиатура имеет русскую и английскую раскладки, цифровой блок и чёрный цвет. Подсветка клавиш не предусмотрена. Мультитач-тачпад поддерживает управление жестами.

Встроенная веб-камера с разрешением 0,9 Мп расположена над монитором и оснащена шторкой. Для звука используются стереодинамики SonicMaster.

Ноутбук оснащён 3-ячеечной Li-Ion батареей ёмкостью 42 Вт·ч. Поддерживаются зарядка через USB Type-C Power Delivery и быстрая зарядка; мощность адаптера питания — 68 Вт.

Корпус и операционная система

Корпус выполнен из пластика, имеет синее цветовое решение, антибактериальное покрытие и ударопрочное исполнение. Размеры ноутбука составляют 359,7?232,5?19,9 мм, вес — 1,7 кг.

ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ017 поставляется без операционной системы. Гарантия на ноутбук составляет 12 месяцев.

Советы по выбору ноутбука

Ноутбук должен соответствовать задачам, для которых он будет использоваться, поэтому для облегчения вашего выбора мы подготовили несколько полезных рекомендаций.

  • Чтобы мощности хватало для нужных вам программ, но при этом вы не хотите переплачивать, то для офисных задач и серфинга в интернете достаточно процессора Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Для игр, программирования и работы с графикой выбирайте Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9.
  • Чтобы система не тормозила при многозадачности, объем оперативной памяти должен составлять минимум 8 ГБ, оптимально и с запасом для одновременной работы нескольких приложений – 16 ГБ, а 32 ГБ и более — для профессиональных задач и требовательных игр.
  • Чтобы ноутбук загружался быстро и был производительным, обязательно учитывайте объем SSD: 256-512 ГБ подойдет для базовых задач, 1 ТБ и более — для хранения большого объема данных. Комбинация SSD + HDD даст скорость и объем.
  • Если нужно запускать игры и работать с графикой, понадобится дискретная видеокарта (например, NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Для офисных задач и просмотра видео будет достаточно интегрированной (встроенной) видеокарты.
  • Чтобы было удобно работать стационарно или носить ноутбук с собой, смотрите на диагональ экрана: 13-14 дюймов идеальны для мобильных пользователей, 15-16 дюймов – для комфортной работы дома и на выезде, 17 и более дюймов заменят целый ПК и подойдут для игр и профессиональных задач.
  • Чтобы долго работать без розетки, ориентируйтесь на автономность от 6–8 часов и энергоэффективный процессор.

Также учитывайте вес, толщину, порты (USB, HDMI, Thunderbolt) и удобство клавиатуры.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017 Ryzen 7 7840HS 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB19L1-M000S0) - по цене 63390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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