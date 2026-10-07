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Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 230 руб. 
Начислим 2516 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751200
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0)
157 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.32

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0)

Ноутбук Asus сочетает просторный 16-дюймовый экран и чёткое разрешение 1920?1200 — удобно работать с документами, таблицами и несколькими окнами. IPS-матрица и частота обновления 144 Гц делают изображение комфортным для повседневных задач и просмотра динамичного контента. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ создают основу для отзывчивой работы и хранения нужных файлов. Практичная конфигурация для учёбы, работы и повседневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus сочетает просторный 16-дюймовый экран и чёткое разрешение 1920?1200 — удобно работать с документами, таблицами и несколькими окнами. IPS-матрица и частота обновления 144 Гц делают изображение комфортным для повседневных задач и просмотра динамичного контента. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ создают основу для отзывчивой работы и хранения нужных файлов. Практичная конфигурация для учёбы, работы и повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JP-TU037 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0QV1-M001N0) - по цене 157230 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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