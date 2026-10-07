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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU)

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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 1
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 2
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 3
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 4
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 5
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 6
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 7
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 8
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 9
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Thunderobot 911
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 1
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 2
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 3
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 4
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 5
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 6
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 7
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 8
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 9
  • Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 790 руб. 
Начислим 2061 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751194
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU)
128 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot 911
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU)

Ноутбук Thunderobot сочетает удобный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 ? 1080 и IPS-матрицей — изображение выглядит детализированным, а рабочее пространство подходит для повседневных задач и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 1024 ГБ обеспечит место для файлов и программ. Процессор Intel и подсветка клавиатуры дополняют практичную конфигурацию для работы и учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot 911
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Thunderobot сочетает удобный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 ? 1080 и IPS-матрицей — изображение выглядит детализированным, а рабочее пространство подходит для повседневных задач и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими приложениями, а SSD на 1024 ГБ обеспечит место для файлов и программ. Процессор Intel и подсветка клавиатуры дополняют практичную конфигурацию для работы и учёбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 Pro Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009K00KRU) - по цене 128790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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