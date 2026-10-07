Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
VivoBook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 510 руб.
В наличии
Код товара: 751193
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
50 510 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0)
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма — удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц подходит для комфортного просмотра контента и работы с документами. Накопитель SSD объёмом 512 ГБ помогает хранить нужные файлы, а 8 ГБ оперативной памяти DDR5 — работать с привычными приложениями. В основе ноутбука — процессор Intel. Устройство поставляется без операционной системы, поэтому можно выбрать и установить подходящую. Аккумулятор — Li-ion.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Intel Core i3, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 47 990 руб.11998 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro...
-
В наличииЦена 48 250 руб.12063 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 48 530 руб.12133 руб. в СплитНоутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD ...
-
В наличииЦена 48 570 руб.12143 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Core 5 320 8Gb SSD256Gb I...
-
В наличииЦена 48 900 руб.12225 руб. в СплитНоутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Gra...
-
В наличииЦена 49 370 руб.12343 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Inte...
-
В наличииЦена 49 430 руб.12358 руб. в СплитНоутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 50 170 руб.12543 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 51 010 руб.12753 руб. в СплитНоутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Win...
-
В наличииЦена 51 020 руб.12755 руб. в СплитНоутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD ...
-
В наличииЦена 51 640 руб.12910 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 51...
-
В наличииЦена 51 760 руб.12940 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook 15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма — удобный формат для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц подходит для комфортного просмотра контента и работы с документами. Накопитель SSD объёмом 512 ГБ помогает хранить нужные файлы, а 8 ГБ оперативной памяти DDR5 — работать с привычными приложениями. В основе ноутбука — процессор Intel. Устройство поставляется без операционной системы, поэтому можно выбрать и установить подходящую. Аккумулятор — Li-ion.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Intel Core i3, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Intel Core i3, Для программирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0) - по цене 50510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4061 Core 3 100U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB13Y1-M03UD0)