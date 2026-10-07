Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1622XRUY Core 7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1622)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 510 руб.
В наличии
Код товара: 751192
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
119 510 руб.
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Характеристики
Бренд
MSI
Вес, кг.
3.1
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1622XRUY Core 7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1622)
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1622XRUY Core 7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1622)
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Бренд
MSI
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1622XRUY Core 7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1622)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1622XRUY Core 7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1622) - по цене 119510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1622XRUY Core 7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1622)