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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G2D Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009A00KRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G2D Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009A00KRU)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 820 руб. 
Начислим 1486 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G2D Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009A00KRU)
92 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thunderobot
Вес, кг.
3.9

Описание товара Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G2D Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009A00KRU)

Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G2D Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009A00KRU)

Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G2D Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009A00KRU)




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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Описание
Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G2D Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009A00KRU)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Thunderobot 911 X Wild Hunter G2D Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009A00KRU) - по цене 92820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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